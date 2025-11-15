Mit einer Aussage zu teuren Medikamenten für sehr alte Menschen hat der Drogenbeauftragte Streeck für Wirbel gesorgt. Die Bundesregierung distanziert sich. Nun legt der Gesundheitspolitiker nach.
15.11.2025 - 15:16 Uhr
Berlin - In der Debatte um die Gesundheitsversorgung alter Menschen hat der CDU-Gesundheitspolitiker Hendrik Streeck seinen kritisierten Vorstoß nochmals präzisiert. "Es geht nicht ums Sparen, sondern darum, Menschen etwas zu ersparen", schrieb Streeck in einem Gastbeitrag in der "Rheinischen Post". Es gehe darum, wie man Menschen in ihren letzten Lebensphasen verantwortungsvoll begleite, statt sie aus falschen Anreizen überzuversorgen.