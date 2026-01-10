US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. gilt als besonders umstrittene Personalie der Trump-Regierung. Nun sorgt er mit einem Post für Aufsehen, in dem er die deutsche Regierung heftig attackiert.
10.01.2026 - 18:34 Uhr
Washington - US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat die deutsche Regierung wegen Strafverfahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kritisiert und ihr vorgeworfen, die Autonomie von Patienten zu missachten. Aus diesem Grund habe er am Freitag einen Brief an die deutsche Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geschickt, teilte er am Samstag auf der Plattform X mit. Den Nachnamen der Ministerin gab er dabei fälschlicherweise als "Workin" wieder.