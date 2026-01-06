Der Gesundheitsminister ist ein Impfskeptiker. Das hat konkrete Folgen. Die neuen Impfempfehlungen orientieren sich an anderen entwickelten Ländern, heißt es. Welche Impfungen könnten nun ausfallen?
06.01.2026 - 02:14 Uhr
Washington - US-Präsident Donald Trumps Regierung rät künftig zu deutlich weniger Impfungen für Kinder als bislang. Die Impfempfehlung solle nur noch für die elf "schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten" gelten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. "Eltern können ihren Kindern weiterhin alle Impfungen verabreichen lassen, falls gewünscht", schrieb Trump weiter. Die Kosten dafür würden weiter von den Krankenkassen übernommen.