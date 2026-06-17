Gesundheit Warum die Natur für Kinder so wichtig ist
Frische Luft, viel Ruhe und doch auch Anregung zu Bewegung. Natur wirkt auf vielfältige Weise gesund. Sie dem Nachwuchs vorzuenthalten, ist ein Risiko.
Frische Luft, viel Ruhe und doch auch Anregung zu Bewegung. Natur wirkt auf vielfältige Weise gesund. Sie dem Nachwuchs vorzuenthalten, ist ein Risiko.
Heute schon hinaus ins Grüne gegangen? Und die Kinder im Dreck spielen lassen? Waldbaden und Buddeln sollen ja sehr gesund sein. Was für Laien sonnenklar ist, ist es für Forschende noch lange nicht. Den heilsamen Effekt der Natur zu ergründen, ist für sie ziemlich kompliziert. Das fängt schon mit der Definition an: Was ist Natur? Der Park in der Großstadt, der Weinberg am Dorfrand oder nur der Nationalpark Bayerischer Wald, in dem kein Baum gefällt und keine Ente geschossen werden darf?