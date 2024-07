Die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland ist laut dem Robert-Koch-Institut wieder auf Vor-Corona-Niveau. Mehr als 90.000 Menschen leben hierzulande mit dem Virus.

red/AFP 11.07.2024 - 16:14 Uhr

Die Zahl der HIV-Neuinfektionen hat in Deutschland wieder das Niveau von vor der Coronapandemie erreicht. Die geschätzte Zahl lag Ende 2023 bei 2200, wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstag in Berlin mitteilte. Damit leben etwa 96.700 Menschen mit einer HIV-Infektion in Deutschland. Anlass für die Veröffentlichung ist die Welt-Aids-Konferenz, die vom 22. bis zum 26. Juli in München stattfindet.