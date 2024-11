Mit ihrer großen Erfahrung aus über 10.000 erfolgreichen Zahnimplantats-Behandlungen sowie 40 Patientenveranstaltungen zum Thema beantwortet Dr. Margit Seibold die von Patienten am häufigsten gestellten Fragen zu Zahnimplantaten. Am 27. November haben Interessierte die Möglichkeit ihre Fragen persönlich zu stellen.

Wie soll das bei mir funktionieren? Ich habe viel zu wenig Knochen!

Dr. Margit Seibold: Grundsätzlich ist eine zahnärztliche Implantation fast immer möglich! Einen Knochenmangel kann man durch Knochenaufbau oder Dehnung ausgleichen. Durch das komplett neuartige Knochenaufbaumaterial EthOss von Demedi-Dent, ohne humanes oder tierisches Material, können wir in relativ kurzer Zeit wieder einen stabilen Knochen erhalten und aufbauen.

Wie lange dauert das Einsetzen eines Implantates?

Dr. Margit Seibold: Das Einpflanzen eines einfachen Zahnimplantates dauert in unserer Praxis normalerweise 35 Minuten. Bei mehreren Implantaten brauchen wir dazu nicht mehrere Stunden, sondern deutlich weniger, da die einzelnen Arbeitsschritte gleich sind.

Ist die Behandlung sehr schmerzhaft?

Dr. Margit Seibold: Eine Implantation ist normalerweise schmerzfrei. Wir pflanzen Titan oder Keramik in gesunde Knochen, deshalb wirkt die Lokalanästhesie ausgezeichnet. Das Ziehen eines Zahnes ist hier schmerzhafter.

Welche Nachbeschwerden hat man zu erwarten?

Dr. Margit Seibold: In der Regel sind unsere Patienten mit dem Abheilungsprozess sehr zufrieden.

Lohnt sich das noch in meinem Alter?

Dr. Margit Seibold: Der Gewinn an Lebensqualität und Sicherheit durch feste Zähne ist unschätzbar. Heute gehört es unserer Erfahrung nach zum Alltag, wenn sich Patienten in den Achtzigern Implantate gönnen. Mein ältester Patient, der Implantate erhalten hat, ist 92. Lebensqualität kennt kein Alter.

Was passiert in der Übergangsphase?

Dr. Margit Seibold: Selbstverständlich sorgen wir dafür, dass Sie immer ein strahlendes Lächeln haben. Sie erhalten entweder eine festsitzende oder herausnehmbare Übergangsversorgung.

Ich bin Allergiker, ist das Setzen eines Implantats trotzdem möglich?

Dr. Margit Seibold: Das von uns verwendete Material Titan oder Zirkon ist sehr gut verträglich. Titan ist millionenfach bei Herzschrittmachern und Hüftgelenksprothesen bewährt.

Was sind die Vorteile von Titan oder Keramikimplantaten?

Dr. Margit Seibold: Die Vorteile bei den keramischen Implantaten gegenüber von Titan ist, dass keine Wechselwirkungen mit dem vorhandenen Zahnersatz entstehen können.

Was sind weitere Vorteile von Keramikimplantaten?

Dr. Margit Seibold: Einmal ihre Bioverträglichkeit und die ästhetischen Gesichtspunkte.

Warum sind die Implantate in manchen Fällen so günstig?

Dr. Margit Seibold: Je nach Hersteller variieren die Preise bei Implantaten deutlich. Ein Standardimplantat ohne Knochenaufbau ist in unserer Praxis schon für 2000 Euro möglich. Von unserem Dental Labor werden uns Kronen schon für unter 200 Euro angeboten, das wirkt sich auf den Gesamtpreis aus, ohne an der Qualität zu sparen. Wir geben hier sogar eine verlängerte Garantie von fünf Jahren auf den Zahnersatz.

Wir sind mit unserer Praxis Mitglied im Dentnet – ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel für faire Beratung. Hier ist bei Zahnersatz eine Einsparung von fast 50 Prozent möglich. Empfohlen von 36 Krankenkassen. Als erfahrene Implantologin und Oralchirurgin kann ich ein entsprechendes Leistungsspektrum anbieten, um für jeden Patienten genau die richtige Lösung zu finden, die auch finanziell leistbar ist. In unserer Praxis steht schon lange der faire Preis für unsere Patienten im Vordergrund.

Info: Die erfahrene Zahnärztin, Oralchirurgin und Implantologin Dr. Margit Seibold wird am Mittwoch, 27. November, von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr zum Thema Zahnimplantate – das Plus an Lebensqualität, einen Vortrag im Evangelischen Gemeindebüro in der Seidenstraße 73 in Stuttgart halten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man den Veranstaltungsort mit der Buslinie 40 oder der U4, Haltestelle "Russische Kirche". Der Eintritt zur Veranstaltung im Großen Saal im zweiten Obergeschoss (Aufzug vorhanden) ist kostenfrei. Anmeldung und nähere Informationen bei Dr. Margit Seibold telefonisch oder per E-Mail. Näheres ist auf der Webseite der Zahnarztpraxis Seibold nachzulesen.