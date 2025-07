Vätergruppe, Selbstbehauptungskurs oder Strategien gegen das Gedankenkarussell – die im Ludwigsburger Netzwerk mentale Gesundheit vertretenen Organisationen bieten Kurse an, in denen man lernen kann, die Herausforderungen des Alltags gut zu bewältigen. Nun wurde das Angebot auf einer benutzerfreundlichen Online-Plattform gebündelt.

Der Vorteil: Das Programm wird laufend erweitert, bleibt aktuell und liefert regelmäßig neue Impulse, auch in digitaler Form. „Unser Ziel ist es, das Thema mentale Gesundheit zu enttabuisieren und in unterschiedlichen Formaten – analog wie digital – sichtbar und zugänglich zu machen“, sagt Lea Auginski von der Volkshochschule Ludwigsburg. Wie wichtig das ist, erklärt Lea Wilde von der kommunalen Gesundheitsförderung der Stadt: „Wir beobachten ein wachsendes Interesse an entsprechenden Angeboten. Die Online-Plattform ermöglicht es uns, schneller und flexibler auf Anfragen zu reagieren.“

Von Bewegung bis Entspannungstechniken

Zu den Kurs-Highlights gehören unter anderem „Mental Health and Fitness“, ein Angebot, das mentale Techniken, Musik und Bewegung kombiniert, um Körper und Geist in Einklang zu bringen, sowie „Aufregung ade!“, ein Kurs für alle, die ihre mentale Stärke in Prüfungssituationen, Vorstellungsgesprächen oder bei öffentlichen Auftritten gezielt trainieren möchten. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit gehört zum Programm, das ab sofort auf der städtischen Website unter www.ludwigsburg.de/momente-fuer-dich abrufbar ist. Die Anmeldung erfolgt jeweils direkt über die anbietenden Stellen.

Das Netzwerk mentale Gesundheit ist eine Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, der katholischen Erwachsenenbildung des Kreises sowie der evangelischen Familienbildung, der kommunalen Gesundheitsförderung, des MTV Ludwigsburg, des psychosozialen Netzwerks, des sozialpsychiatrischen Dienstes und der Volkshochschule Ludwigsburg.