Eine Geflügelwurst wird zurückgerufen - betroffen sind Supermärkte in elf Bundesländern. In der Charge wurden Bakterien gefunden, die die Gesundheit gefährden können.

red/dpa 18.07.2024 - 15:21 Uhr

Nach dem Fund von Listerien in einer Geflügelwurst ruft der Hersteller Heidemark Landfrische das Produkt zurück. Betroffen ist die Delikatess Geflügel Fleischwurst mit der Chargennummer 71396010824 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.08.2024, wie das Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerium in Hannover mitteilte. Waren, die noch in Supermarkt-Filialen sind, sollen aus den Regalen genommen werden.