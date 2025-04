Erster Todesfall nach Vogelgrippe-Infektion in Mexiko

Ein dreijähriges Mädchen wird Ende vergangener Woche ins Krankenhaus eingeliefert und ist jetzt gestorben. Es ist der erste Todesfall mit dem Vogelgrippe-Virus H5N1 in dem lateinamerikanischen Land.

red/dpa 08.04.2025 - 21:58 Uhr

In Mexiko ist erstmals ein Mensch nach einer Infektion mit dem Vogelgrippe-Virus H5N1 gestorben. Es handele sich um das dreijährige Mädchen, das seit Freitag in einem Krankenhaus behandelt worden war, teilte das Gesundheitsministerium des lateinamerikanischen Landes mit. Das Kind aus dem nordwestlichen Bundesstaat Durango sei an den durch die Infektion verursachten Atemwegskomplikationen gestorben.