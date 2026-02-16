Gesundheitspolitik Weite Wege für Patienten und Pflegebedürftige
Krankenhäuser schließen, Altenheime müssen vorhandene Plätze stilllegen. Im Bereich der Gesundheits- und Pflegepolitik liegt vieles im Argen.
Krankenhäuser schließen, Altenheime müssen vorhandene Plätze stilllegen. Im Bereich der Gesundheits- und Pflegepolitik liegt vieles im Argen.
Zugegeben, es ist der Bund, der in der Gesundheitspolitik das ganz große Rad dreht. Aber wenn es darum geht, die Regeln in die Praxis umzusetzen, dann haben die Länder ein gutes Stück weit mitzusprechen. Das gilt auch für die Pflege und die in diesem Zusammenhang nicht ganz irrelevante Landesheimbauverordnung. Der Name sagt es: Das ist Ländersache.