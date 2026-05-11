Aufgrund des Klimawandels nimmt die Zahl der Hitzetage zu. Das stellt auch Schulen vor immer größere Probleme. Bei hohen Temperaturen ist konzentriertes und effektives Lernen kaum möglich. Zudem steigt das Risiko für gesundheitliche Probleme wie Kopfschmerzen oder Kreislaufkollaps. Die Stadt Esslingen hat nun ein Hitzeschutzkonzept für ihre Schulen vorgestellt. „Hitzeschutz ist kein Komfortthema“, betonte Imke Preiß-Abramowski von der Stabsstelle Schulentwicklungsplanung bei der Präsentation im Ausschuss für Bildung und Erziehung. Besonders jüngere Kinder an den Grundschulen müssten besser geschützt werden. Die Hitze setzt aber nicht nur den Schülerinnen und Schülern zu, sondern auch den Lehrkräften, dem Betreuungspersonal und den Beschäftigten in Mensen oder Sekretariaten. Um die Situation zu verbessern, setzt die Stadt zunächst vor allem auf organisatorische Maßnahmen, strukturierte Abläufe und eine bessere Kommunikation. Dies dürfte auch der angespannten Haushaltslage geschuldet sein.