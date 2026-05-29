Mitarbeitende des Esslinger Klinikums haben gegen den Gesetzentwurf zur Finanzierung der Krankenkassen protestierten. Die bundesweite Aktion richtete sich auch gegen Personalabbau.
29.05.2026 - 16:11 Uhr
Mitarbeitende des Klinikums Esslingen haben am 28. Mai im Rahmen eines bundesweiten Klinikprotesttags gegen den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen protestiert. Die Gewerkschaften befürchten deutliche Verschlechterungen der Arbeitssituation und Personalabbau.