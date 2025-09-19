Bei Medikamenten kann es auch einmal Lieferschwierigkeiten geben. In der Infektionszeit zum Jahresende eskalierten solche Probleme aber zuletzt. Die Ministerin tritt neuen Befürchtungen entgegen.

dpa 19.09.2025

Berlin - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sieht nach früheren Problemen bei der Verfügbarkeit von Medikamenten eine stabile Lage in diesem Herbst und Winter. "Ich kann die Sorgen der Menschen verstehen, angesichts der Situation in den vergangenen Jahren", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Aber ich kann beruhigen: Die Versorgung mit Arzneimitteln ist gewährleistet." Im Vergleich zu vergangenen Jahren habe sich die Situation vor allem bei Kinderarzneimitteln verbessert.