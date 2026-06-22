Gesundheitsversorgung RKH Klinikum Ludwigsburg als Neurovaskuläres Zentrum anerkannt
Das RKH Klinikum Ludwigsburg ist als Neurovaskuläres Zentrum ausgewiesen worden. Es übernimmt damit Spitzenversorgung bei Schlaganfällen und Hirnerkrankungen.
Das RKH Klinikum Ludwigsburg ist als Neurovaskuläres Zentrum ausgewiesen worden. Es übernimmt damit Spitzenversorgung bei Schlaganfällen und Hirnerkrankungen.
Das RKH Klinikum Ludwigsburg ist vom Ministerium für Soziales, Arbeit und Gesundheit Baden-Württemberg als Neurovaskuläres Zentrum ausgewiesen worden. Damit zählt das Klinikum laut Pressemitteilung zu den wenigen Einrichtungen dieser höchsten Versorgungsstufe im Land und kann spezialisierte neurologische und neuroradiologische Leistungen für andere Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen erbringen.