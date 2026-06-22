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Gesundheitsversorgung RKH Klinikum Ludwigsburg als Neurovaskuläres Zentrum anerkannt

Gesundheitsversorgung: RKH Klinikum Ludwigsburg als Neurovaskuläres Zentrum anerkannt
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Das RKH Klinikum Ludwigsburg gehört nun offiziell zu den führenden Einrichtungen im Land zur Versorgung von Schlaganfällen und Hirnblutungen. Foto: Martin Stollberg

Das RKH Klinikum Ludwigsburg ist als Neurovaskuläres Zentrum ausgewiesen worden. Es übernimmt damit Spitzenversorgung bei Schlaganfällen und Hirnerkrankungen.

Das RKH Klinikum Ludwigsburg ist vom Ministerium für Soziales, Arbeit und Gesundheit Baden-Württemberg als Neurovaskuläres Zentrum ausgewiesen worden. Damit zählt das Klinikum laut Pressemitteilung zu den wenigen Einrichtungen dieser höchsten Versorgungsstufe im Land und kann spezialisierte neurologische und neuroradiologische Leistungen für andere Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen erbringen.

 

Neurovaskuläre Zentren gelten als höchste Versorgungsstufe für Schlaganfälle, Hirnblutungen und andere komplexe Erkrankungen der Hirngefäße. Sie behandeln schwer betroffene Patientinnen und Patienten und übernehmen zugleich koordinierende Aufgaben für die regionale Versorgung.

Großes Netzwerk

Das Zentrum in Ludwigsburg ist nach Angaben des Klinikums durch einen ausgeprägten Netzwerkgedanken geprägt. Fachdisziplinen wie Neurologie, Neurochirurgie, Neuroradiologie, Gefäßchirurgie, Kardiologie und Intensivmedizin arbeiten eng zusammen. In regelmäßigen Fallkonferenzen werden komplexe Fälle gemeinsam beurteilt. Die Expertise steht rund um die Uhr zur Verfügung. Zudem koordiniert das Zentrum die Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten und Kliniken in der Region sowie Aufgaben in Weiterbildung und Information der Bevölkerung.

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„Die Auszeichnung als Neurovaskuläres Zentrum ist für uns eine große Anerkennung unserer langjährigen Arbeit und Expertise“, sagt Christian Förch, Ärztlicher Direktor der Klinik für Neurologie und Leiter des Zentrums. Gleichzeitig sei sie ein Auftrag, die Versorgung in der Region weiter zu verbessern.

Auch die Neurochirurgie ist eng eingebunden. „Entscheidend ist, dass rasch die richtige Behandlungsstrategie gefunden wird“, sagte Oliver Sakowitz, Ärztlicher Direktor der Klinik für Neurochirurgie. Man trage dazu mit operativer und neurointensivmedizinischer Expertise im interdisziplinären Team bei.

Hohe Anforderungen

Stephan Meckel, Ärztlicher Direktor des Instituts für diagnostische und interventionelle Neuroradiologie, verwies auf moderne, schonende Katheterverfahren. Damit könnten etwa Hirnaneurysmen, Gefäßverengungen oder Gefäßfehlbildungen häufig ohne große Operation behandelt werden.

Für die Anerkennung zum Neurovaskuläres Zentrum müssen Kliniken laut Pressemitteilung hohe Anforderungen erfüllen, darunter eine spezialisierte Einheit bei Schlaganfällen, moderne Bildgebung, interventionelle Verfahren, neurochirurgische Eingriffe rund um die Uhr sowie hohe Qualitätsstandards und Fallzahlen.

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