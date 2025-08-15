Der Landkreis stärkt die medizinische Versorgung in Backnang: Das MVZ Orthopädie erhält einen neuen OP-Saal – und ab Oktober eröffnet ein MVZ für Kinder- und Jugendmedizin.
15.08.2025 - 11:10 Uhr
Arthroskopien am Knie, Handoperationen, Schleimbeutelentfernungen an der Hüfte – Eingriffe wie diese können in Backnang nun ambulant und auf modernstem Standard durchgeführt werden. Wie die Rems-Murr-Kliniken mitteilen, hat das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) für Orthopädie und Chirurgie einen komplett umgebauten Operationssaal erhalten. Eine Investition von rund einer halben Million Euro, die nach Ansicht von Landrat Richard Sigel „gut angelegt“ ist, um die ortsnahe Versorgung zu sichern.