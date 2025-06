In Südbaden wird eine Frau getötet. Ihr Mann kommt in Untersuchungshaft. Das Motiv bleibt zunächst unklar.

Ein 46-Jähriger, der in Südbaden seine Ehefrau mit einem Messer getötet haben soll, ist in Untersuchungshaft gekommen. Das bestätigten Staatsanwaltschaft und Polizei auf Anfrage.

Die 43-jährige Frau war nach früheren Angaben am Sonntag noch am Tatort in Müllheim im Markgräflerland (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) an ihren Verletzungen gestorben. Der Verdächtige - ein Afghane - wurde von Spezialkräften der Polizei in der Kommune südlich von Freiburg festgenommen.

Wie Ermittler berichtet hatten, richtete der 46-Jährige die Waffe auch gegen sich selbst und verletzte sich dabei schwer. Er kam in ein Krankenhaus. Über Hintergründe der Gewalttat gab es zunächst keine gesicherten Ermittlungsergebnisse.