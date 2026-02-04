Die Deutsche Bahn gedenkt am Mittwoch bundesweit des getöteten Mitarbeiters Serkan C. Am Stuttgarter Hauptbahnhof fällt die Schweigeminute allerdings nur aufmerksamen Fahrgästen auf.
04.02.2026 - 16:10 Uhr
Die Deutsche Bahn (DB) hat am Mittwoch bundesweit des Schaffners Serkan C. gedacht, der bei einer Auseinandersetzung bei einer Fahrscheinkontrolle in einem Regionalexpress unweit von Kaiserslautern getötet wurde. Auch am Stuttgarter Hauptbahnhof wurde eine Schweigeminute abgehalten – wobei von Stille zumindest im Gleisbereich der Züge keine Rede sein konnte.