Das Tötungsdelikt an einem Flüchtling im Hotzenwald war möglicherweise doch Mord. Der Bundesgerichtshof hat jetzt das Urteil aufgehoben. Die Schwester des Opfers ist erleichtert.
13.01.2026 - 12:10 Uhr
Der Mann, der vor zwei Jahren im Hotzenwald (Landkreis Waldshut) einen abgelehnten tunesischen Asylbewerber getötet und anschließend zerstückelt haben soll, muss erneut vor Gericht. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil des Landgerichts Waldshut gegen den 58-jährigen Deutschen jetzt aufgehoben. Zuvor hatte die Schwester des Opfers Revision eingelegt. In Waldshut war der Angeklagte lediglich wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt worden.