Ein Video zeigt Alex Pretti bei einem gewaltsamen Streit mit Beamen – elf Tage, bevor er von Bundesbeamten erschossen wird. Für US-Präsident Trump ist er ein Aufwiegler.
30.01.2026 - 11:00 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat den in Minneapolis von Bundesbeamten erschossenen US-Bürger Alex Pretti nach dem Auftauchen eines neuen Videos als Aufwiegler bezeichnet. Auf seiner Onlineplattform Truth Social nannte er den getöteten Krankenpfleger einen „Unruhestifter, und möglicherweise Aufständischen“. Trump verwies auf ein Video, das Pretti Tage vor seinem Tod bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Beamten der Einwanderungsbehörde zeigen soll. Prettis öffentliches Ansehen sei „stark gesunken“, schrieb Trump.