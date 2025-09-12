Nach dem Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk hat der Gouverneur des Bundesstaats Utah die Festnahme eines Verdächtigen bestätigt. „Wir haben ihn“, so Spencer Cox.

Nach dem Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk hat der Gouverneur des Bundesstaats Utah die Festnahme eines Verdächtigen bestätigt. "Wir haben ihn", sagte Gouverneur Spencer Cox am Freitag. Der mutmaßliche Schütze heiße Tyler R. Donald Trump hatte die Festnahme zuvor im Sender Fox News verkündet.

Nach Informationen von Fox News handelt es sich um einen 22-jährigen aus Utah. Der Sender veröffentlichte ein Polizeifoto des Festgenommenen. Darauf ist ein junger weißer Mann mit dunklen Haaren zu sehen.

Menschen gedenken dem erschossenen Aktivisten Charlie Kirk in Utah. Foto: AFP

Familie des Verdächtigen habe sich an Polizei gewandt

FBI-Direktor Kash Patel sagte, der Mann sei am Donnerstagabend festgenommen worden, rund 36 Stunden nach dem Attentat auf Kirk. Gouverneur Cox ergänzte, die Familie des Verdächtigen habe sich an die Polizei gewandt. Am Donnerstagabend habe ein Familienmitglied von Tyler R. Kontakt zu einem Freund aufgenommen, der seinerseits den Polizeichef von Washington County informiert habe. Danach habe R. "ihnen gestanden oder angedeutet, dass er die Tat begangen habe" sagte Cox.

Der Gouverneur sprach zudem von ersten Hinweisen auf das Motiv. Auf zwei unbenutzten Patronenhülsen, die in der Nähe des Tatorts entdeckt worden seien, seien antifaschistische Parolen gefunden worden. Auf einer Patrone sei zu lesen "Hey Faschist, fang ihn", auf der anderen "Bella Ciao", offenbar in Anspielung auf die Hymne italienischer Partisanen.

Vizepräsident JD Vance sprach im Onlinedienst X von einem "großen Durchbruch" und dankte der Bundespolizei FBI und dem Gouverneur.