Der Emsländer Getränkehersteller Berentzen musste im Streit um das Design seiner Cola-Mix-Flasche vor Gericht eine Schlappe einstecken - jetzt soll es in die zweite Runde gehen.
11.08.2025 - 11:47 Uhr
München/Haselünne - Im Spezi-Streit zwischen Paulaner und Berentzen geht es in die zweite Runde. Nachdem das Landgericht München dem niedersächsischen Getränkehersteller vergangene Woche das Design seiner Mio Mio Cola+Orange Mische verboten hat, will Berentzen nun in Berufung gehen, wie ein Sprecher sagt. Die Urteilsbegründung habe in Niedersachsen Kopfschütteln hervorgerufen.