Das Start-up Proservation hat kürzlich Investitionen in siebenstelliger Höhe gesammelt – die Geschichte beginnt bei einem Vater, der jahrelang auf der Million seiner Tochter schläft.

Janina Drewes 16.05.2025 - 11:53 Uhr

Seit Jahrzehnten schwört Lisa Scherers Vater auf sein flauschig-federleichtes Kissen aus Getreidespelzen. Das bringt sie 2020 auf die Idee, die Polsterwirkung der Getreidekornhüllen für einen nachhaltigen Verpackungsstoff zu nutzen – und so zukünftig unzählige Tonnen an Plastikmüll zu vermeiden. 20 000 Tonnen Dinkelspelzen entstehen jährlich allein in Deutschland: Bislang nicht-essbare Abfallprodukte, in Zukunft womöglich Abfallverhinderer.