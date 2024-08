Patienten, die Arzthelferinnen bedrohen oder Türen eintreten: Derartige Übergriffe passieren laut Ärztechef Gassen immer häufiger. Auch Praxen in Stuttgart und der Region sind betroffen, wie ein Hausarzt unserer Zeitung berichtet.

Bettina Hartmann 13.08.2024 - 19:48 Uhr

Niedergelassene Ärzte rufen wegen zunehmender Gewalt von Patienten die Politik um Hilfe. Aggressives und forderndes Verhalten, Bedrohungen bis hin zu Tätlichkeiten hätten deutlich zugenommen, beklagt Andreas Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV): „Ich hatte selbst schon einen Patienten, der eine Tür kaputt getreten hat“, so Gassen, der in Düsseldorf in einer Gemeinschaftspraxis praktiziert, in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.