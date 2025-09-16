Nach der Ausrufung eines Gedenktags für gewaltbetroffene Mädchen und Frauen will die Stadt Ludwigsburg im kommenden Jahr den bundesweit ersten Gipfel zum Thema ausrichten.
16.09.2025 - 09:22 Uhr
Die Stadtverwaltung Ludwigsburg setzt sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen ein. Nachdem die Stadt bereits den 10. März zum entsprechenden jährlichen Gedenktag ausgerufen hat, soll 2026 der bundesweit erste Gleichstellungs- und Sicherheitsgipfel pro femina – kurz „GSG fem“ – in der Barockstadt stattfinden.