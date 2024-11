Eine neue Übersicht zeigt, wie groß das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen ist. Das ist eigentlich bekannt. Doch das Problem wird politisch und gesellschaftlich vernachlässigt, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Rebekka Wiese 19.11.2024 - 14:34 Uhr

Im vergangenen Jahr wurde im Schnitt jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland getötet. In zwei von drei Fällen passierte das bei ihnen zu Hause, die eigenen Wände sind für Frauen in Deutschland gefährlicher als die Straße. Häufig ging die Gewalt von Partnern oder Ex-Partnern aus. Von den mehr als 52 000 Frauen und Mädchen, die 2023 Opfer von Sexualstraftaten wurden, war mehr als die Hälfte minderjährig.