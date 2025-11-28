 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Auf schräger Bahn zum nächsten Krieg

Gewalt im Nahen Osten nimmt zu Auf schräger Bahn zum nächsten Krieg

Gewalt im Nahen Osten nimmt zu: Auf schräger Bahn zum nächsten Krieg
1
Lernen in Trümmern: Der Wiederaufbau im Gazastreifen kommt nicht in Gang – wie hier in Jabalia. Foto: AFP

Es geht rückwärts auf dem von Trump abgesteckten Weg zum Frieden in Nahost. Was den Kriegstreibern in die Karten spielt, schreibt Chefredakteur Christoph Reisinger.

Waffenruhe war der Schlüssel zur Beendigung des Krieges zwischen Israel und den Terrormilizen Hamas im Gazastreifen, Hisbollah im Libanon. Aber klar war immer: Erst dahinter fängt die Arbeit an. Umso bestürzender ist, dass den Kriegsparteien nach sieben Wochen schon die Luft ausgeht. Es kracht wieder – und an immer mehr Orten.

 

Die palästinensische Hamas macht keinerlei Anstalten, ihre Waffen und die Macht über den Gazastreifen abzugeben gemäß Donald Trumps 20-Punkte-Plan. Stattdessen: Ausflüchte, immer neue Bedingungen und Attacken auf israelisches Militär.

Die Hamas erfindet neue Bedingungen

Unsere Empfehlung für Sie

Newsblog zum Krieg in Nahost : Tote und Verletzte bei israelischem Einsatz in Syrien

Newsblog zum Krieg in Nahost Tote und Verletzte bei israelischem Einsatz in Syrien

Nach gut zwei Jahren sind die überlebenden israelischen Geiseln von der palästinensischen Hamas freigelassen worden. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

Israels Regierung um Benjamin Netanjahu, vom US-Präsidenten auf den Friedensweg genötigt, nutzt diese Lage für ihre Wir-bringen-es-jetzt-zu-Ende-Agenda. Ihr aggressives Vorgehen gegen Dschihadisten in Syrien, die Schießereien im Gazastreifen und die rund 370 Menschen, die Israels Armee nach eigener Zählung seit Beginn der Waffenruhe mit dem Libanon in dem Land getötet hat, stehen für diese Entwicklung.

Die Kriegstreiber haben Oberwasser

Wie weit die Kriegstreiber hüben und drüben die Initiative zurückgewonnen haben, drückt sich im Westjordanland besonders erschreckend aus. Dort lässt es der Rechtsstaat Israel zu, dass Palästinenser mehr und mehr zum Freiwild für militante Siedler und Ultranationalisten werden.

In der Ballung all dessen wird der Weg ganz kurz. An Trump vorbei und geradewegs in den nächsten großen Krieg.

Weitere Themen

Berlin: Bundestag beschließt Haushalt 2026 mit hohen Schulden

Berlin Bundestag beschließt Haushalt 2026 mit hohen Schulden

Das Budget der Regierung für 2026 steht. Die Opposition spricht vom „größten Haushalt ever“ - doch sieht falsche Prioritäten. Wofür darf Schwarz-Rot im nächsten Jahr Geld ausgeben?
Korruption: Razzia bei Selenskyjs rechter Hand

Korruption Razzia bei Selenskyjs rechter Hand

Ermittler durchsuchen Büro und Privatwohnung des Stabschefs von Präsident Selenskyj, Andrij Jermak: Hinweise auf die Rolle des Präsidentenberaters in der Korruptionsaffäre gesucht.
Von Franz Feyder
Gewalt im Nahen Osten nimmt zu: Auf schräger Bahn zum nächsten Krieg

Gewalt im Nahen Osten nimmt zu Auf schräger Bahn zum nächsten Krieg

Es geht rückwärts auf dem von Trump abgesteckten Weg zum Frieden in Nahost. Was den Kriegstreibern in die Karten spielt, schreibt Chefredakteur Christoph Reisinger.
Von Christoph Reisinger
Regierungskoalition: Der Rentenstreit muss enden

Regierungskoalition Der Rentenstreit muss enden

Die Koalition will mit dem ersten gleich den zweiten Schritt einer Rentenreform angehen. Wer sich dem versperrt, nimmt ihr Scheitern in Kauf, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Von Armin Käfer
Rente, Autos, Bauen: Koalition verkündet Kompromisse

Rente, Autos, Bauen Koalition verkündet Kompromisse

Bis tief in die Nacht haben die Spitzen von Schwarz-Rot beraten - auch über das umstrittene Rentenpaket. Nun gibt es Absprachen. Die Parteivorsitzenden geben sich zuversichtlich.
Ob extrem links oder rechts: Das Gehirn tickt ähnlich

Neurologie der Politik Ob extrem links oder rechts: Das Gehirn tickt ähnlich

Starke Emotionen, messbare Erregung: Wer politisch extrem denkt, reagiert im Gehirn wohl überraschend ähnlich - egal, ob links- oder rechtsgerichtet.
BSW und die Bundestagswahl: Nicht jedes Ärgernis ist juristisch anfechtbar

BSW und die Bundestagswahl Nicht jedes Ärgernis ist juristisch anfechtbar

Für das BSW mag das knappe Ergebnis ärgerlich sein. Einen Grund, die Bundestagswahl neu auszuzählen, bietet es aber nicht, kommentiert Christian Gottschalk.
Von Christian Gottschalk
Anschläge auf Gas-Pipelines: Nord-Stream-Verdächtiger in Deutschland in U-Haft

Anschläge auf Gas-Pipelines Nord-Stream-Verdächtiger in Deutschland in U-Haft

Nach drei Monaten in italienischer Untersuchungshaft wurde ein Verdächtiger im Nord-Stream-Komplex nach Deutschland überstellt. Nun wurde ihm in Karlsruhe der Haftbefehl eröffnet.
Newsblog zum Krieg in Nahost : Tote und Verletzte bei israelischem Einsatz in Syrien

Newsblog zum Krieg in Nahost Tote und Verletzte bei israelischem Einsatz in Syrien

Nach gut zwei Jahren sind die überlebenden israelischen Geiseln von der palästinensischen Hamas freigelassen worden. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Berlin: Merz: Rentenpaket wird dem Bundestag ohne Änderungen vorgelegt

Berlin Merz: Rentenpaket wird dem Bundestag ohne Änderungen vorgelegt

Trotz der Kritik junger Unionsabgeordneter will die Bundesregierung den Gesetzentwurf zum Rentenpaket nicht mehr ändern.
Von red/afp
Weitere Artikel zu Israel Donald Trump Waffenruhe Gazastreifen Libanon Hamas Nahost Kommentar
 
 