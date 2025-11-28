Gewalt im Nahen Osten nimmt zu Auf schräger Bahn zum nächsten Krieg
Es geht rückwärts auf dem von Trump abgesteckten Weg zum Frieden in Nahost. Was den Kriegstreibern in die Karten spielt, schreibt Chefredakteur Christoph Reisinger.
Waffenruhe war der Schlüssel zur Beendigung des Krieges zwischen Israel und den Terrormilizen Hamas im Gazastreifen, Hisbollah im Libanon. Aber klar war immer: Erst dahinter fängt die Arbeit an. Umso bestürzender ist, dass den Kriegsparteien nach sieben Wochen schon die Luft ausgeht. Es kracht wieder – und an immer mehr Orten.