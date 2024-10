Wegen einer brutalen Prügelattacke nach einem B-Jugendspiel stellt der SV Grün-Weiß Sommerrain vorerst den Spielbetrieb seiner Mannschaft ein. Was bislang zum Vorfall bekannt ist.

Sebastian Steegmüller und Dominik Grill 10.10.2024 - 18:13 Uhr

Ein Gewaltexzess nach dem B-Jugendspiel zwischen dem SV Grün-Weiß Sommerrain und dem TV 89 Zuffenhausen II zum Saisonauftakt am 29. September sorgt für Bestürzung im Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen. Aufgrund des Vorfalls haben die Sommerrainer ihre nachfolgende Partie in der Quali-Kreisstaffel 1 bei der SG Weilimdorf am vergangenen Sonntag abgesagt; der Spielbetrieb bleibt bis auf Weiteres eingestellt. Nach Polizeiangaben hatte es beim besagten Heimspiel gegen Zuffenhausen schon während der Begegnung, die die Gäste mit 2:1 für sich entschieden, erste Querelen gegeben. Doch nach dem Abpfiff brachen alle Dämme.