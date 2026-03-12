Am Bahnhof in Ludwigsburg ist es wieder zu einer Schlägerei gekommen. Am Mittwoch gerieten dort ein 30- und ein 15-Jähriger aneinander. Und das wohl nicht zum ersten Mal.

Julia Amrhein 12.03.2026 - 10:49 Uhr

Am Bahnhof in Ludwigsburg ist es am Mittwochabend wieder zu einer Schlägerei gekommen. Eine Passantin hatte die Polizei gegen 21 Uhr darüber informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 15-Jährigen und einen 30-Jährigen, die sich auch direkt als die beiden Kontrahenten zu erkennen gaben. Offenbar hatten die beiden bereits früher Streit miteinander gehabt, der nun erneut aufgeflammt war. Hierin unterschieden sich die Angaben jedoch.