Zwei Männer geraten zunächst in der Güntterstraße in Marbach aneinander. Kurz darauf werden am Bahnhof wohl Passanten angegriffen. Die Polizei sucht nun Zeuge und mögliche Opfer.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Zwei Männer sollen am Dienstagnachmittag in Marbach so heftig aufeinander eingeschlagen und sich gegenseitig bedroht haben, dass gleich mehrere Notrufe eingingen. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Streithähne zunächst gegen 16.45 Uhr in der Güntterstraße aneinandergeraten, von wo aus sie weiter in Richtung Bahnhof gerannt sein sollen. Ein Mann soll zudem dort auch auf Passanten losgegangen sein.

 

Polizei bringt 33-Jährigen in die Psychiatrie

Beim Eintreffen der Polizei befand sich tatsächlich ein 33-Jähriger vor Ort, der sich massiv gegen die Beamten zur Wehr setzte und schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Da er sich wohl in einem Ausnahmezustand befand, wurde er in die Psychiatrie gebracht. Im Nachgang meldete sich zudem ein 40-Jähriger bei der Polizei, der wohl von dem 33-Jährigen am Bahnhof mit einem Knüppel geschlagen worden war.  

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, und auch Personen, die von dem 33-Jährigen angegriffen wurden, werden gebeten, sich unter 07144/9000 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.