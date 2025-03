Erst eine Bierflasche als Waffe, dann ein Angriff auf Jugendliche – in Urbach und Korb gab es zwei gewalttätige Vorfälle. Die Polizei ist alarmiert. Was steckt hinter den Taten?

Am Wochenende kam es in Urbach und Korb zu zwei gewalttätigen Zwischenfällen, die nun die Polizei beschäftigen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurden dabei zwei Menschen verletzt.

Der erste Vorfall ereignete sich am Freitagabend in Urbach im Bereich „6 Wege“. Dort gerieten ein 20-Jähriger und ein 25-Jähriger in Streit. Zunächst versetzte der jüngere der beiden dem Älteren eine Ohrfeige. Doch damit nicht genug: Der Konflikt eskalierte weiter, als der 20-Jährige mit einer Bierflasche auf den Schulter- und Halsbereich seines Kontrahenten einschlug. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Plüderhausen.

Lesen Sie auch

Nur einen Tag später, am Samstagabend gegen 22.45 Uhr, kam es in Korb zu einem weiteren gewalttätigen Vorfall. In der Beinsteiner Straße trafen drei Jugendliche auf einen unbekannten Mann. Was genau die Auseinandersetzung auslöste, ist noch unklar, doch der Mann stieß die Jugendlichen und schlug einem 16-Jährigen unvermittelt gegen den Kiefer. Auch dieser erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Angreifer in Korb geben können. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/950422 zu melden.