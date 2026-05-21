In der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen zwei Security-Unternehmen gab es eine weitere Festnahme. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen.
21.05.2026 - 15:18 Uhr
Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat vergangene Woche einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, bei dem es sich um einen weiteren Tatverdächtigen im Ermittlungskomplex „Frost“ handeln soll. Seit vergangenem Jahr kommt es in einem Konflikt zwischen zwei Security-Unternehmen immer wieder zu Gewalt – darunter mehrere bewaffnete Angriffe mit Schusswaffen.