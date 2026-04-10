In Holzgerlingen schlägt ein 25 Jahre alter Mann am Freitagfrüh auf einen 37-Jährigen ein. Als die Polizei eintrifft, greift er auch diese an. Dann beißt er sogar eine Polizistin.
10.04.2026 - 15:31 Uhr
In Holzgerlingen (Kreis Böblingen) ist es wegen einer Prügelei zu einem Einsatz gleich mehrerer Streifenwagenbesatzungen gekommen. Der Gewaltausbruch ereignete sich am Freitag gegen 1 Uhr vor einer Gaststätte in der Böblinger Straße. Wie die Polizei berichtet, war ein 25-jähriger Mann dort mit einem 37-Jährigen aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten.