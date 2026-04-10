In Holzgerlingen schlägt ein 25 Jahre alter Mann am Freitagfrüh auf einen 37-Jährigen ein. Als die Polizei eintrifft, greift er auch diese an. Dann beißt er sogar eine Polizistin.

In Holzgerlingen (Kreis Böblingen) ist es wegen einer Prügelei zu einem Einsatz gleich mehrerer Streifenwagenbesatzungen gekommen. Der Gewaltausbruch ereignete sich am Freitag gegen 1 Uhr vor einer Gaststätte in der Böblinger Straße. Wie die Polizei berichtet, war ein 25-jähriger Mann dort mit einem 37-Jährigen aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten.

Der 25-Jährige schlug mehrfach auf den 37-Jährigen ein. Anschließend holte er eine Metallstange von einer nahe gelegenen Baustelle und versuchte auch damit auf sein Opfer einzuschlagen. Dann hatte er es noch auf den Dachträger eines dort abgestellten Dacia abgesehen. Diesen beschädigte der 25-Jährige.

Passanten gelingt der Zugriff

Ein 24-jähriger sowie weitere Zeugen bemerkten die Situation und kamen dem 37-Jährigen zu Hilfe. Sie brachten den hochaggressiven 25-Jährigen zu Boden und konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Auch gegen die Polizeikräfte ging der 25 Jahre alte Mann gewaltsam vor. Er versuchte offenbar, sich gegen die Handschließen zu sperren, die Einsatzkräfte festzuhalten und nach ihnen zu treten. Einer Polizeibeamtin biss der Mann in den Finger.

Der Tatverdächtige wurde schließlich in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Böblingen gefahren, wo er die Nacht in einer Zelle verbringen musste. Bei der Fahrt dorthin beleidigte er die Beamtinnen und Beamten und bedrohte sie mit dem Tode.

Durch die Angriffe des 25-Jährigen wurden sein 37-jähriger Kontrahent, der 24-jährige Zeuge sowie zwei Einsatzkräfte der Polizei leicht verletzt. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen Körperverletzungsdelikten, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung ermittelt.