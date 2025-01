Bei Präventsozial begleiten Hunde ehemalige und psychisch erkrankte Straftäter der Justizvollzugsanstalt Heimsheim. Manchmal wirkt allein die Anwesenheit des Hundes therapeutisch.

Thomas Rahmann 14.01.2025 - 13:55 Uhr

Rico sitzt in der Ecke, er traut sich nicht so recht in den Raum, in dem die Psychologin Juliana Florencio mit Amir Kolka (Name von der Redaktion abgeändert) sitzt. Es ist die dritte Sitzung, die sie zusammen mit dem elf Monate alten Hund in den Räumen von Präventsozial in der Neckarstraße absolvieren. Beim ersten Mal sei der Rüde gleich zu Kolka gegangen und habe die ganze Zeit bei ihm gesessen, sagt Florencio. Normalerweise sei Rico schüchtern und brauche Zeit mit ihm unbekannten Menschen, bis er sich entspannen könne.