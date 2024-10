Zwei rivalisierende Lager sind nach dem Spiel zwischen den Bietigheimer Steelers und den Heilbronner Franken am Freitag aneinandergeraten. An einem Kreisverkehr gab es einen gewaltsamen Übergriff.

Das Oberliga-Süd-Derby gegen die Heilbronner Falken haben die Bietigheimer Steelers am Freitagabend in der heimischen Eissporthalle im Ellental zwar mit 2:1 für sich entschieden. Doch im Nachgang gab es für ihre Anhänger einen bitteren Verlust. Übergriffige Getreue der Falken entrissen ihnen einen Fanschal.

Bus der Gegner wird von heimischen Fans verabschiedet

Das Ganze ereignete sich nach Angaben der Polizei an einem Kreisverkehr in der Schwarzwaldstraße neben der Arena. Ein Fanbus der Heilbronner Falken war bereits zur Heimfahrt gestartet und wurde an dem Kreisel südwestlich der Eishalle von feiernden Bietigheimer Fans durch Hochhalten der Mannschaftsschals stichelnd verabschiedet. Daraufhin stoppte der Bus und mehrere Heilbronner Anhänger stiegen aus. In der Folge kam es zunächst zu einem verbalen Scharmützel, schließlich wurde einem Bietigheimer Fan gewaltsam der Schal weggenommen. Die Polizei sucht nun unter Telefon 0 71 42 / 40 50 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen zu dem Vorfall und dabei insbesondere den Anhänger, der den Heimweg ohne Steelers-Schal antreten musste.