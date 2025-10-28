Vor allem Frauen leiden in Deutschland unter häuslicher Gewalt. Doch auch Männer sind betroffen. Schutzeinrichtungen sind aber noch Mangelware.
Berlin - Immer mehr Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, suchen sich Hilfe. Das zeigt die Nutzungsstatistik für Männerschutzeinrichtungen für das Jahr 2024, die die Bundesfach- und Koordinationsstelle Männergewaltschutz (BFKM) in Berlin vorgestellt hat. 751 Männer meldeten sich im Jahr 2024 bei einer Gewaltschutzeinrichtung für Männer. Das sind rund 41 Prozent mehr als im Jahr 2023 mit 533 Hilfesuchenden.