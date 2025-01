Zwei Angriffe in Waiblingen schockieren die Bürger. Wer steckt hinter den Taten? Die Polizei ermittelt – und die Politik mischt sich ein.

Frank Rodenhausen 28.01.2025 - 16:01 Uhr

Viele Menschen in Waiblingen sind geschockt: Innerhalb von zwei Tagen ereigneten sich in der Stadt zwei gewalttätige Übergriffe durch größere Tätergruppen. Am vorvergangenen Sonntagabend wurde ein 38-jähriger Mann in der Heinrich-Küderli-Straße von etwa zehn Unbekannten angegriffen. Die Täter schlugen und traten ihr Opfer, das mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Über die Hintergründe der Tat gibt es bislang keine Erkenntnisse.