Gewalttätiger Vorfall am Bahnhof Bad Cannstatt

Am Donnerstagabend kam es in einem Regionalzug am Bahnhof Bad Cannstatt zu einem gewalttätigen Übergriff eines 42-Jährigen. Er schlug und trat auf einen Reisenden ein und verletzte auch einen einschreitenden Zeugen.

Laureta Nrecaj 04.10.2024 - 14:43 Uhr

Ein 42-jähriger Mann hat einen Reisenden sowie einen einschreitenden Zeugen in einem Regionalzug am Bahnhof Bad Cannstatt attackiert. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 22.50 Uhr.