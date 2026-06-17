Ein Besuch auf dem Friedhof endet für eine 64 Jahre alte Frau mit dem Tod. Ein Mädchen, das mit psychischen Problemen kämpft, war auf Opfersuche - und stach immer wieder zu.
17.06.2026 - 15:29 Uhr
Wien - In Österreich ist eine 14-Jährige wegen Mordes zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landesgericht Wien sah es als erwiesen an, dass die Jugendliche eine 64 Jahre alte Friedhofs-Besucherin mit mehr als 80 Messerstichen getötet hatte. Die Verurteilte wird zusätzlich in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.