Ein schwer verletzter Taxifahrer ist in der Nacht auf Samstag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) neben seinem Taxi aufgefunden worden. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Nina Scheffel 05.07.2025 - 18:18 Uhr

Schwer verletzt und neben seinem Taxi liegend wurde ein Taxifahrer in der Nacht auf Samstag in der Stangenstraße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) aufgefunden.