In einem Park in Aschaffenburg greift ein Mann eine Kinderkrippengruppe an. Zwei Menschen sterben. Nicht nur die Angehörigen der Opfer wollen nun wissen, wie es dazu kommen konnte.
16.10.2025 - 09:10 Uhr
Aschaffenburg - Rund neun Monate nach der tödlichen Messerattacke eines wohl psychisch Kranken auf eine Kinderkrippengruppe in Aschaffenburg hat das Sicherungsverfahren gegen den Beschuldigten begonnen. Neben der Aufklärung des Verbrechens geht es am Landgericht Aschaffenburg unter anderem nun darum, ob der Verdächtige zur Tatzeit im Januar womöglich schuldunfähig war.