Gewalttat in Albstadt-Lautlingen mit drei Toten

Mutter und Tochter haben die Gewalttat in Albstadt-Lautlingen mit drei Toten überlebt. Nachdem die Tochter bereits in der vergangenen Woche als Zeugin vernommen werden konnte, ist nun auch ihre Mutter außer Lebensgefahr.

Florian Dürr 22.07.2024 - 12:10 Uhr

Die Gewalttat mit drei Toten am Sonntag, 14. Juli, in Lautlingen, einem Stadtteil von Albstadt (Zollernalbkreis), hat in der Stadt und bundesweit für Entsetzen gesorgt. Ein 63-jähriger Familienvater soll seine 84-jährige Schwiegermutter und seinen 24-jährigen Sohn mit einer Pistole erschossen sowie seine Ehefrau und seine Tochter schwer verletzt haben. Anschließend tötete er sich im Garten selbst.