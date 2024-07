Albstadt-Lautlingen Nach Schüssen mit drei Toten – Polizei gibt weitere Erkenntnisse preis

Ein 63-Jähriger soll am Sonntagmittag in Albstadt-Lautlingen Schüsse auf Familienmitglieder abgefeuert haben. Drei Menschen, darunter auch der Tatverdächtige, kamen ums Leben. Was bisher bekannt ist.