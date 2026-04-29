«Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und seine Frau kamen im Dezember gewaltsam ums Leben. Der jüngste Sohn des Paares ist wegen Mordes angeklagt. Doch ein Prozess lässt auf sich warten.

Los Angeles - Der gewaltsame Tod von "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele führte zu Bestürzung weit über Hollywood hinaus – ein Prozess gegen ihren unter Mordverdacht festgenommenen Sohn Nick Reiner lässt jedoch auf sich warten. Der 32-Jährige, der im Februar auf "nicht schuldig" plädiert hatte, trat am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles kurz vor den Richter. Bei der Anhörung wurde der nächste Gerichtstermin erst für Mitte September anberaumt.

Autopsiebericht steht noch aus Die Untersuchungen in dem Mordfall würden sich noch weiter hinziehen, berichteten die "Los Angeles Times" und andere US-Medien übereinstimmend. Demnach fehle unter anderem noch der abschließende Autopsiebericht. Bei der Anhörung im Herbst soll nach Prüfung der Beweislage über weitere Schritte in dem Verfahren entschieden werden.

Mitte Dezember waren seine getöteten Eltern in einem Schlafzimmer in ihrer Villa im Stadtteil Brentwood entdeckt worden, sechs Stunden später wurde Reiner nachts auf der Straße nahe einer Tankstelle festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen Mitte Dezember wegen zweifachen vorsätzlichen Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe.

Sohn Nick sprach über Sucht und psychische Probleme

Nick Reiner hatte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über seinen Kampf gegen eine Drogensucht und über psychische Probleme gesprochen. Er soll zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt haben. Die Umstände werfen die Frage auf, ob Reiners Anwälte dessen psychischen Zustand für die Verteidigung heranziehen werden. Sie könnten argumentieren, dass der Angeklagte zur Tatzeit unter einer schweren seelischen Störung litt und statt Gefängnis eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung angemessen sei.

Rob Reiner (78) war als Regisseur von Filmhits wie "Harry und Sally", "Misery" und "Eine Frage der Ehre" bekannt. Seine Frau Michele (70) arbeitete als Fotografin und Filmproduzentin. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.