Ein 20-Jähriger ist Montagnacht in Steinheim an der Murr von Unbekannten attackiert worden. Die Angreifer stahlen ihm zudem sein Geld und ließen ihr Opfer dann schwer verletzt zurück.

Julia Amrhein 28.05.2026 - 10:04 Uhr

Ein 20-Jähriger ist Montagnacht in Steinheim bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 0.10 Uhr an der Bushaltestelle im Bahnweg gewartet, als er unvermittelt von drei bis vier Männern angegriffen wurde. Selbst als der Mann bereits bewusstlos am Boden lag, traten die Angreifer wohl weiter auf ihn ein. Anschließend nahmen sie rund 100 Euro aus dem Geldbeutel des 20-Jährigen an sich und ergriffen die Flucht.