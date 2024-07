Mann am Ammersee getötet? - Verdächtiger gefasst

Ein 74-Jähriger wurde in seinem Haus am Ammersee mutmaßlich getötet. Der Tatverdächtige entkommt, es folgt eine öffentliche Fahndung mit Fotos. Jetzt gibt es eine Festnahme.

dpa 19.07.2024 - 09:16 Uhr

Herrsching - Im Fall des mutmaßlichen Tötungsdelikts von Herrsching am Ammersee ist der flüchtige Tatverdächtige in Frankreich festgenommen worden. Der Zugriff auf den 22 Jahre alten Mann aus Serbien sei am Donnerstag erfolgt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Festnahme berichtet.