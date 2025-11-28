Die Stadt Leinfelden-Echterdingen will das Gebiet Rötlesäcker im Osten von Leinfelden weiterhin zu einem Gewerbegebiet entwickeln. Wie geht es dort weiter?
Die Pläne für die Erweiterung der Daimler-Truck-Zentrale im Gebiet Rötlesäcker ließen sich 2024 nicht verwirklichen. Nichtsdestotrotz soll die Entwicklung des Gewerbegebiets fortgesetzt werden. „Es ist entscheidend, dass wir es nicht ruhen lassen. Damit wir bereit sind, wenn jemand kommt“, begründete dies der stellvertretende Planungsamtsleiter Benjamin Irschik im Technischen Ausschuss vergangene Woche. Der Kauf der verbliebenen Grundstücke soll bis zum Frühjahr abgeschlossen sein. Der Ausschuss und auch der Gemeinderat haben mehrheitlich beschlossen, einen Bebauungsplan für den nördlichen Teil der Rötlesäcker (4,71 Hektar) aufzustellen.