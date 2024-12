In der Nacht auf Mittwoch hatten es Unbekannte in Aldingen auf Gewerbeimmobilien abgesehen. Sie brachen zwei Fenster sowie eine Eingangstür auf.

Julia Amrhein 12.12.2024 - 12:12 Uhr

Im Gewerbepark Aldinger Schleuse haben Einbrecher haben in der Nacht auf Mittwoch ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, stiegen sie in der Max-Eyth- und in der Öffinger Straße in gleich drei Firmen ein. Sie brachen je ein Fenster zu den Lagerräumen einer Autowerkstatt sowie eines Gebrauchtwagenhandels auf.