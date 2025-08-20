Das grobe Konzept für das Gewerbegebiet Laiblinger Weg steht. Bis es konkreter wird, bleiben noch viele Fragen offen zu Interessenten wie Bosch und Porsche – und zur Stadtbahn Lucie.
20.08.2025 - 17:00 Uhr
Stadtbahn Lucie, Bosch, Porsche – es gibt noch so manches Fragezeichen, das über den Planungen zum neuen Gewerbegebiet Laiblinger Weg bei Schwieberdingen schwebt. So oder so sieht der Schwieberdinger Bürgermeister Stefan Benker das Projekt, für das mittlerweile ein grobes Konzept erstellt wurde, auf sicheren Füßen. Die Initiative Lebenswertes Strohgäu beobachtet das Projekt weiter kritisch – und befürchtet ein schwindendes Interesse von Bosch an den Gewerbeflächen.