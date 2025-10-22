Am Stammsitz von Trumpf wird es finanziell eng: Der Gemeinderat hat am Dienstag den Bericht des Kämmerers zu Kenntnis nehmen müssen. Dieser enthält eine klare Botschaft.
Das kommende Jahr wird in Ditzingen von einem „Nothaushalt“ geprägt sein. Mit diesem drastischen Wort hat der Kämmerer der Stadt am Dienstag im Gemeinderat die finanzielle Situation der Kommune beschrieben. Kein Geld mehr auf dem Sparbuch, nicht genug Mittel, um die laufenden Ausgaben zu bezahlen. Doch zugleich steckt die Stadt inmitten der größten Investition der jüngeren Stadtgeschichte – dem Neubau einer zentralen Grundschule, der Doris-Leibinger-Schule.