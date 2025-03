Der Prozess um gefälschte KfZ-Zulassungen wird verschoben.

Henning Maak 13.03.2025 - 11:24 Uhr

Es sollte der letzte Prozess im Zusammenhang mit den gefälschten Kfz-Zulassungen in den Zulassungsstellen Böblingen und Leonberg werden – doch zumindest an diesem Mittwoch fand er nicht statt. Der Angeklagte, Mitglied einer Autohändler-Familie, gegen die schon vier Urteile ergangen ist, und der sich am Landgericht Stuttgart wegen gewerbsmäßiger Bestechung verantworten muss, erschien zum Prozessbeginn nicht und war auch von einer Streife des Polizeireviers Böblingen an seinem Wohnort nicht anzutreffen. „Auch die Nachbarn wussten offenbar nicht, wo er sich derzeit aufhält“, erklärte die Vorsitzende Richterin Verena Alexander. Rechtsanwalt Achim Wizemann, einer der Verteidiger des Angeklagten, erklärte, er habe heute Morgen vergeblich versucht, seinen Mandanten telefonisch zu erreichen und habe schon seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt.